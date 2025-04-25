Украина не отдаст свои территории и не признает оккупацию — заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна не может отдать свои территории, поскольку они принадлежат народу Украины. По его словам, государство никогда не признает временно оккупированные территории частью России.

Об этом украинский лидер сказал в Киеве в пятницу, 25 апреля, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Украина не отдаст территории

"Мы не можем что-то отдать или не отдать, это не моя собственность, это собственность украинского народа, который есть сегодня, который будет рождаться поколениями вперед и идти к развитию нашей страны", — отметил Зеленский.

По его словам, Украина никогда не признает временно оккупированные территории частью РФ.

Возвращение Крыма

Зеленский согласился со словами лидера США Дональда Трампа, что сейчас у Украины нет достаточно оружия, чтобы вернуть Крым.

"Но у нас есть возможности санкционные, у мира есть возможности, другого экономического давления, дипломатического давления, чтобы обсуждать территориальные вопросы, но только после полного прекращения огня", — отметил глава государства.

Напомним, 22 апреля Зеленский заявил, что Украина не признает юридически временно оккупированный Крым российским.

Впоследствии украинского лидера раскритиковал Трамп. По его словам, заявление очень вредно для мирных переговоров.