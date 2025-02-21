Зеленський провів 20 лютого Ставку — обговорили ЗСУ, фронт удари по РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер, 20 лютого, Ставку верховного головнокомандувача. Зокрема, були обговорені питання щодо української армії, ситуації на фронті та ударів по території Росії.

Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі президента.

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"Дуже довгий день сьогодні. Провів Ставку. Доповіді військових були: наші позиції на фронті, ситуація з постачанням — контракти, пакети зброї. Робота триває, я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції — і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії — мають значення і сила, і правда", — заявив український лідер. —

Він також поінформував, що на Ставці були доповіді щодо дипстрайків по російських військових об'єктах і по інфраструктурі Російської Федерації, що обслуговує війну.

"На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру", — сказав Зеленський.

Також він додав, що окремо про суттєві речі доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що 20 лютого Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом. Сторони обговорили ситуацію на подію бою, повернення українських полонених додому та гарантії безпеки.

Також ми писали, що союзник і людина з команди президента США Дональда Трампа Ілон Маск закликав Зеленського провести вибори.