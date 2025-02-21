Зеленский провел 20 февраля Ставку — обсудили ВСУ, фронт и удары по РФ

Зеленский заявил, что РФ должна ощущать цену войны — обращение
Президент Украины Владимир Зеленский провел в четверг, 20 февраля, Ставку верховного главнокомандующего. В частности, были обсуждены вопросы относительно украинской армии, ситуации на фронте и ударов по территории России.
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале президента.
Что сказал Зеленский
"Очень длинный день сегодня. Провел Ставку. Доклады военных были: наши позиции на фронте, ситуация с поставками — контракты, пакеты оружия. Работа продолжается, я благодарю каждого из наших партнеров, которые понимают, что нужны сильные позиции — и на фронте, чтобы защищать людей, и в дипломатии — имеют значение и сила, и правда", — заявил украинский лидер.
Он также проинформировал, что на Ставке были доклады относительно дипстрайков по российским военным объектам и по инфраструктуре Российской Федерации, обслуживающей войну.
"На каждые два вложенных доллара в нашу дальнобойность мы получаем уже почти десять долларов российских убытков. Это нужная динамика: Россия должна чувствовать цену войны, чтобы действительно хотеть мира", — сказал Зеленский.
Также он добавил, что отдельно о существенных вещах докладывал руководитель Службы внешней разведки.
Напомним, что 20 февраля Зеленский провел встречу со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Стороны обсудили ситуацию на событии боя, возвращение украинских пленных домой и гарантии безопасности.
Также мы писали, что союзник и человек из команды президента США Дональда Трампа Илон Маск призвал Зеленского провести выборы.
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