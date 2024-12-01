Зеленський попередив про загрозу повторного нападу Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Володимир Зеленський відреагував на ідею заморозити війну без сильної України. За його словами, у такому випадку російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, знову нападе через три-п'ять років.

Про це український лідер сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Кошта у неділю, 1 грудня.

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Путін може знову напасти на Україну

"Якщо ми зараз заморозимо конфлікт без сильної України — Путін, можливо, нападе знову вже за три-п'ять років", — зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що ще один такий наступ може стати фатальним. За його словами, для уникнення повторного вторгнення потрібно посилити Україну, виконуючи пункти Плану перемоги. Зокрема, йдеться про передачу достатньої кількості далекобійних ракет та запрошення країни до НАТО.

Нагадаємо, Зеленський дав коментар журналістам після зустрічі з Антоніу Кошта. Він підкреслив, що єдність і скоординованість Європи є основою для забезпечення безпеки, економічного розвитку та глобального лідерства.

Раніше Зеленський повідомив, що Росія за тиждень випустила понад 1 000 повітряних цілей по Україні.