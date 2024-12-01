Зеленский предупредил об угрозе повторного нападения России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Владимир Зеленский отреагировал на идею заморозить войну без сильной Украины. По его словам, в таком случае российский диктатор Владимир Путин, вероятно, снова нападет через три-пять лет.

Об этом украинский лидер сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в воскресенье, 1 декабря.

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"Если мы сейчас заморозим конфликт без сильной Украины — Путин, возможно, нападет снова уже через три-пять лет", — отметил глава государства.

Зеленский считает, что еще одно такое наступление может стать фатальным. По его словам, во избежание повторного вторжения нужно усилить Украину, выполняя пункты Плана победы. В частности, речь идет о передаче достаточного количества дальнобойных ракет и приглашении страны в НАТО.

Напомним, Зеленский дал комментарий журналистам после встречи с Антониу Коштой. Он подчеркнул, что единство и скоординированность Европы является основой обеспечения безопасности, экономического развития и глобального лидерства.

Ранее Зеленский сообщил, что Россия за неделю выпустила более 1 000 воздушных целей по Украине.