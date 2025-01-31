Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Зеленський вручив державні нагороди воїнам та їх рідним arrow

Зеленський вручив державні нагороди воїнам та їх рідним

31 січня 2025 17:24
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський нагородив українських захисників — фото
Володимир Зеленський вручає нагороду. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 січня, відзначив українських захисників державними нагородами, "Хрестами бойових заслуг" та орденами "Золота Зірка". Їх гарант вручив воїнам, а також рідним загиблих військових. 

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Нагороди для військових

"Сьогодні відзначив державними нагородами, "Хрестами бойових заслуг" та орденами "Золота Зірка", наших воїнів і передав ордени членам сімей військових, удостоєних цього звання посмертно", — йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський вручає нагороди українським воїнам
Зеленський вручив нагороду військовому. Фото: ОП
Президент України відзначає захисників орденами "Золота Зірка"
Зеленський та військовий під час нагородження. Фото: ОП
Нагородження військових "Хрестом бойових заслуг" у Києві
Зеленський вручив нагороду рідним загиблого воїна. Фото: ОП
Зеленський вшановує загиблих героїв України та вручає нагороди рідним
Зеленський вручив нагороду рідним загиблого воїна. Фото: ОП
Президент нагороджує родичів загиблих військових у залі урочистостей
Зеленський вручає нагороду. Фото: ОП

Український лідер подякував кожному й кожній, хто бореться заради нашого народу, виховує таких синів і доньок, навчає та передає свій досвід воїнам.

Також Зеленський висловив вдячність усім, хто чекає вдома на українських героїв та тим, хто памʼятає та шанує полеглих захисників. На його думку, саме це і характеризує великий український народ.

Церемонія нагородження захисників України Зеленським
Зеленський вручив нагороду рідним загиблого військового. Фото: ОП
Державні нагороди для українських військових: вручення Президентом
Нагородження воїна. Фото: ОП
Нагородження героїв України на офіційній церемонії
Зеленський та воїн під час нагородження. Фото: ОП​
null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський вручив військовим державні нагороди в День зовнішньої розвідки.

Також президент нагородив матір військового, який загинув в рукопашному бою з окупантом на Донеччині.

Володимир Зеленський ЗСУ військові війна в Україні державна нагорода
Реклама
Реклама
Реклама