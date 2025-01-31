Зеленський нагородив українських захисників — фото

Зеленський вручив державні нагороди воїнам та їх рідним
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 січня, відзначив українських захисників державними нагородами, "Хрестами бойових заслуг" та орденами "Золота Зірка". Їх гарант вручив воїнам, а також рідним загиблих військових.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Нагороди для військових
"Сьогодні відзначив державними нагородами, "Хрестами бойових заслуг" та орденами "Золота Зірка", наших воїнів і передав ордени членам сімей військових, удостоєних цього звання посмертно", — йдеться у повідомленні.
Український лідер подякував кожному й кожній, хто бореться заради нашого народу, виховує таких синів і доньок, навчає та передає свій досвід воїнам.
Також Зеленський висловив вдячність усім, хто чекає вдома на українських героїв та тим, хто памʼятає та шанує полеглих захисників. На його думку, саме це і характеризує великий український народ.
Нагадаємо, Зеленський вручив військовим державні нагороди в День зовнішньої розвідки.
Також президент нагородив матір військового, який загинув в рукопашному бою з окупантом на Донеччині.
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