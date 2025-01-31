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Зеленский вручил государственные награды воинам и их родным

31 января 2025 17:24
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский наградил украинских защитников - фото
Владимир Зеленский вручает награду. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 января, отметил украинских защитников государственными наградами, "Крестами боевых заслуг" и орденами "Золотая Звезда". Их гарант вручил воинам, а также родным погибших военных.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Сегодня отметил государственными наградами, "Крестами боевых заслуг" и орденами "Золотая Звезда", наших воинов и передал ордена членам семей военных, удостоенных этого звания посмертно", — говорится в сообщении.

Володимир Зеленський вручає нагороди українським воїнам
Зеленский вручил награду военному. Фото: ОП
Президент України відзначає захисників орденами "Золота Зірка"
Зеленский и военный во время награждения. Фото: ОП
Нагородження військових "Хрестом бойових заслуг" у Києві
Зеленский вручил награду родным погибшего воина. Фото: ОП
Зеленський вшановує загиблих героїв України та вручає нагороди рідним
Зеленский вручил награду родным погибшего воина. Фото: ОП
Президент нагороджує родичів загиблих військових у залі урочистостей
Зеленский вручает награду. Фото: ОП

Украинский лидер поблагодарил каждого и каждую, кто борется ради нашего народа, воспитывает таких сыновей и дочерей, учит и передает свой опыт воинам.

Также Зеленский выразил благодарность всем, кто ждет дома украинских героев и тем, кто помнит и чтит павших защитников. По его мнению, именно это и характеризует великий украинский народ.

Церемонія нагородження захисників України Зеленським
Зеленский вручил награду родным погибшего военного. Фото: ОП
Державні нагороди для українських військових: вручення Президентом
Награждение воина. Фото: ОП
Нагородження героїв України на офіційній церемонії
Зеленский и воин во время награждения. Фото: ОП
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Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский вручил военным государственные награды в День внешней разведки.

Также президент наградил мать военного, который погиб в рукопашном бою с оккупантом на Донеччине.

Владимир Зеленский ВСУ военные война в Украине государственная награда
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