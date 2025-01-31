Зеленский наградил украинских защитников - фото

Зеленский вручил государственные награды воинам и их родным
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 января, отметил украинских защитников государственными наградами, "Крестами боевых заслуг" и орденами "Золотая Звезда". Их гарант вручил воинам, а также родным погибших военных.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Награды для военных
"Сегодня отметил государственными наградами, "Крестами боевых заслуг" и орденами "Золотая Звезда", наших воинов и передал ордена членам семей военных, удостоенных этого звания посмертно", — говорится в сообщении.
Украинский лидер поблагодарил каждого и каждую, кто борется ради нашего народа, воспитывает таких сыновей и дочерей, учит и передает свой опыт воинам.
Также Зеленский выразил благодарность всем, кто ждет дома украинских героев и тем, кто помнит и чтит павших защитников. По его мнению, именно это и характеризует великий украинский народ.
Напомним, Зеленский вручил военным государственные награды в День внешней разведки.
Также президент наградил мать военного, который погиб в рукопашном бою с оккупантом на Донеччине.
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