Зеленський пояснив, чому Україна проти таємних переговорів з РФ

Президент Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо переговорів з Росією. Зокрема, він запевнив, що Україна не проводить жодних таємних переговорів з Росією та пояснив, чому такі секретні розмови можуть завдати шкоди країні.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю польським ЗМІ.

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Президент України Володимир Зеленський зробив офіційну заяву, наголосивши, що Україна не веде жодних переговорів за спиною партнерів, оскільки це суперечить національним інтересам. Він підкреслив, що збереження довіри союзників є ключовим фактором у протистоянні російській агресії.

За словами Зеленського, деякі країни Європейського Союзу намагаються балансувати між підтримкою України та зближенням із Росією. Хоча таких держав небагато, їхній вплив створює ризики для єдності міжнародної підтримки України. Президент зазначив, що успіх у боротьбі з агресором став можливим завдяки побудові широкого союзу, який об'єднує політичну, військову та економічну підтримку, а також санкційний тиск на Росію.

"Я вважаю, що за три роки, починаючи з перших днів війни, в нас вийшло побудувати цей союз, і я вважаю що без цього союзу ми б не витримали. І ми змогли побудувати, а ви ж знаєте як це в житті побудувати одне і зберегти ж ще складніше. І до сьогоднішнього дня ми зберегли цю підтримку. Тому будь-які сепаративні розмови не можуть бути", — пояснив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, Україна підтримує ідею дипломатичного завершення війни, адже це дозволяє зменшити кількість жертв і заощадити час. Однак для початку діалогу необхідна спільна позиція партнерів і тиск на Росію.

"Безумовно, ми вважаємо, що дипломатично можна закінчити цю війну. Ми на цій стороні. Ми на цьому боці, тому що дипломатія — це менше жертв і менше часу, витрачаєш менше людей. Для цього потрібне бажання. І навіть якщо один партнер не хоче, такі як Росія, безумовно, вони не хочуть. А можна користуватися формулою про яку ми говоримо — мир через силу, коли партнери об’єднуються і сили примушують окупантів до діалогу", — висловився Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, чи діє заборона щодо прямих переговорів з Володимиром Путіним.

Тим часом аналітики Інституту дослідження війни висловили думку, що Путін не погодиться на зупинку війни та має плани щодо НАТО.