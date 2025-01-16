Зеленский объяснил почему Украина против тайных переговоров с РФ

Президент Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно переговоров с Россией. В частности, он заверил, что Украина не проводит никаких тайных переговоров с Россией и объяснил, почему такие секретные разговоры могут нанести вред стране.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью польским СМИ.

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал официальное заявление, подчеркнув, что Украина не ведет никаких переговоров за спиной партнеров, поскольку это противоречит национальным интересам. Он подчеркнул, что сохранение доверия союзников является ключевым фактором в противостоянии российской агрессии.

По словам Зеленского, некоторые страны Европейского Союза пытаются балансировать между поддержкой Украины и сближением с Россией. Хотя таких государств немного, их влияние создает риски для единства международной поддержки Украины. Президент отметил, что успех в борьбе с агрессором стал возможным благодаря построению широкого союза, который объединяет политическую, военную и экономическую поддержку, а также санкционное давление на Россию.

"Я считаю, что за три года, начиная с первых дней войны, у нас получилось построить этот союз, и я считаю что без этого союза мы бы не выдержали. И мы смогли построить, а вы же знаете как это в жизни построить одно и сохранить же еще сложнее. И до сегодняшнего дня мы сохранили эту поддержку. Поэтому любые сепаратные разговоры не могут быть", — объяснил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул,"Безусловно мы считаем, что дипломатически можно закончить эту войну. Мы на этой стороне. Мы на этой стороне, потому что дипломатия — это меньше жертв и меньше времени, тратишь меньше людей. Для этого нужно желание. И даже если один партнер не хочет, такие как Россия, безусловно, они не хотят. А можно пользоваться формулой о которой мы говорим — мир через силу, когда партнеры объединяются и силы принуждают оккупантов к диалогу", — высказался Зеленский.

Напомним, недавно министр иностранных дел Андрей Сибига ответил, действует ли запрет относительно прямых переговоров с Владимиром Путиным.

Тем временем аналитики Института исследования войны выразили мнение, что Путин не согласится на остановку войны и имеет планы относительно НАТО.