Далекобійні удари по Росії — Зеленський висловився про позицію США

США мають бути відкрити до використання далекобійної зброї для стримування Росії. Крім того, необхідні вторинні санкції проти Кремля.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час саміту розширення ЄС 4 листопада.

Позиція США про удари по РФ

"Це дуже важливо. Навіть як фактор стримування, ми повинні мати її, використовувати її. Нам потрібна підтримка США, нам потрібна підтримка президента Трампа в цьому питанні", — заявив Зеленський.

Також президент додав, що потрібно запроваджувати вторинні санкції проти РФ. За його словами, потрібні жорсткі дії щодо газу.

"Нам потрібні наступні, більш жорсткі санкції щодо газу. А також проти ядерної генерації Російської Федерації. Усі ці кроки є дійсно зрозумілими, і спрямовані проти їхнього військово-промислового комплексу, щоб вони (РФ, — ред.) не будували і не створювали стільки ракет, які Росія використовує проти України", — сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше Андрій Сибіга натякнув, як Україна змусить Кремль зупинитися. За його словами, ми нарощуємо потенціал своєї далекобійної зброї.

А 23 жовтня Зеленський в ЄС зробив заяву про Tomahawk. Він наголосив, що Україні потрібні ці ракети.