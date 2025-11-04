Видео
Зеленский высказался о позиции США относительно ударов по РФ

Дата публикации 4 ноября 2025 16:12
обновлено: 16:30
Дальнобойные удары по России — Зеленский высказался о позиции США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

США должны быть открыты к использованию дальнобойного оружия для сдерживания России. Кроме того, необходимы вторичные санкции против Кремля.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита расширения ЕС 4 ноября.

Читайте также:

Позиция США об ударах по РФ

"Это очень важно. Даже как фактор сдерживания, мы должны иметь ее, использовать ее. Нам нужна поддержка США, нам нужна поддержка президента Трампа в этом вопросе", — заявил Зеленский.

Также президент добавил, что нужно вводить вторичные санкции против РФ. По его словам, нужны жесткие действия в отношении газа.

"Нам нужны следующие, более жесткие санкции в отношении газа. А также против ядерной генерации Российской Федерации. Все эти шаги действительно понятны, и направлены против их военно-промышленного комплекса, чтобы они (РФ, — ред.) не строили и не создавали столько ракет, которые Россия использует против Украины" , — сказал глава государства.

Напомним, ранее Андрей Сибига намекнул, как Украина заставит Кремль остановиться. По его словам, мы наращиваем потенциал своего дальнобойного оружия.

А 23 октября Зеленский в ЕС сделал заявление о Tomahawk. Он подчеркнул, что Украине нужны эти ракеты.

