Головна Армія Зеленський висловився про юнаків, які виїхали з України

Зеленський висловився про юнаків, які виїхали з України

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 18:00
Виїзд юнаків за кордон — Зеленський сказав, як вони могли допомогти
Президент України Володимир Зеленський. Фото: АР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що юнаки, які виїхали за кордон, могли б допомогти військовим на фронті. Зокрема, бійці на передовій могли отримати ротацію та відпустку.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas.

Володимир Зеленський заявив, що українці, які виїхали за кордон, могли б допомогти військовим, зокрема дати можливість бійцям на передовій отримати ротацію та відпустку.

"Було б справедливо, щоб вони мали відпустку, могли побачити рідних і просто відновитися — це дає енергію", — сказав президент.

Водночас глава держави зазначив, що на фронті важлива не лише кількість людей, а й довіра між військовими. На думку Зеленського, бійці мають бути впевненими в тому, хто поруч, адже від цього залежить життя. 

Нагадаємо, раніше у соцмережах поширили інформацію про виїзд 500 тисяч хлопців за кордон протягом пів року. У ДПСУ спростували чутки. 

Також на початку січня українка домоглася заборони в'їзду прихильнику Путіна. Вона сповістила наряд прикордонників, аби вони не впускали до України фаната країни-терористки.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
