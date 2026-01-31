Виїзд юнаків за кордон — Зеленський сказав, як вони могли допомогти

Зеленський висловився про юнаків, які виїхали з України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що юнаки, які виїхали за кордон, могли б допомогти військовим на фронті. Зокрема, бійці на передовій могли отримати ротацію та відпустку.
Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas.
Зеленський висловився про виїзд юнаків за кордон
Володимир Зеленський заявив, що українці, які виїхали за кордон, могли б допомогти військовим, зокрема дати можливість бійцям на передовій отримати ротацію та відпустку.
"Було б справедливо, щоб вони мали відпустку, могли побачити рідних і просто відновитися — це дає енергію", — сказав президент.
Водночас глава держави зазначив, що на фронті важлива не лише кількість людей, а й довіра між військовими. На думку Зеленського, бійці мають бути впевненими в тому, хто поруч, адже від цього залежить життя.
Нагадаємо, раніше у соцмережах поширили інформацію про виїзд 500 тисяч хлопців за кордон протягом пів року. У ДПСУ спростували чутки.
Також на початку січня українка домоглася заборони в'їзду прихильнику Путіна. Вона сповістила наряд прикордонників, аби вони не впускали до України фаната країни-терористки.
