Выезд юношей за границу — Зеленский сказал, как они могли помочь

Зеленский высказался о юношах, которые выехали из Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что юноши, которые выехали за границу, могли бы помочь военным на фронте. В частности, бойцы на передовой могли получить ротацию и отпуск.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью чешскому изданию Český rozhlas.
Зеленский высказался о выезде юношей за границу
Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые выехали за границу, могли бы помочь военным, в частности дать возможность бойцам на передовой получить ротацию и отпуск.
"Было бы справедливо, чтобы они имели отпуск, могли увидеть родных и просто восстановиться - это дает энергию", — сказал президент.
В то же время глава государства отметил, что на фронте важно не только количество людей, но и доверие между военными. По мнению Зеленского, бойцы должны быть уверены в том, кто рядом, ведь от этого зависит жизнь.
Напомним, ранее в соцсетях распространили информацию о выезде 500 тысяч ребят за границу в течение полугода. В ГПСУ опровергли слухи.
