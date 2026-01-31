Выезд юношей за границу — Зеленский сказал, как они могли помочь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: АР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что юноши, которые выехали за границу, могли бы помочь военным на фронте. В частности, бойцы на передовой могли получить ротацию и отпуск.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью чешскому изданию Český rozhlas.

"Было бы справедливо, чтобы они имели отпуск, могли увидеть родных и просто восстановиться - это дает энергию", — сказал президент.

В то же время глава государства отметил, что на фронте важно не только количество людей, но и доверие между военными. По мнению Зеленского, бойцы должны быть уверены в том, кто рядом, ведь от этого зависит жизнь.

Напомним, ранее в соцсетях распространили информацию о выезде 500 тысяч ребят за границу в течение полугода. В ГПСУ опровергли слухи.

Также в начале января украинка добилась запрета въезда стороннику Путина. Она сообщила наряд пограничников, чтобы они не впускали в Украину фаната страны-террористки.