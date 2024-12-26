Зеленський подякував військовим за успішні далекобійні удари

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам за далекобійні удари по території Росії. За його словами, є успішні ураження військової інфраструктури росіян.

Про це Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення у четвер, 26 грудня.

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Президент подякував воїнам 95-ї, 80-ї, 82-ї окремих десантно-штурмових бригад, а також 68-й окремій єгерській бригаді, 225-й та 425-му окремому штурмовому батальйону за стійкість та сміливість у боях протягом останніх тижнів.

Крім того, Зеленський відзначив усіх українських воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. Він заявив про "правильні" та "потрібні" результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога.

"Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі. Збройні сили України, Служба безпеки України, ГУР, зовнішня розвідка — я дякую вам за влучність, усім нашим залученим структурам. Слава Україні!" — сказав український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський вручив воїнам найвищі державні нагороди — "Золоті Зірки Героїв України" та "Хрест бойових заслуг".

Також раніше президент вручив сертифікати на квартири українським захисникам та рідним полеглих воїнів.