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Зеленский отметил дальнобойные удары ВСУ — вечернее обращение

26 декабря 2024 19:53
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский поблагодарил военных за успешные дальнобойные удары
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за дальнобойные удары по территории России. По его словам, есть успешные поражения военной инфраструктуры россиян.

Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения в четверг, 26 декабря.

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Президент поблагодарил воинов 95-й, 80-й, 82-й отдельных десантно-штурмовых бригад, а также 68-й отдельной егерской бригады, 225-й и 425-й отдельный штурмовой батальон за устойчивость и смелость в боях в течение последних недель.

Кроме того, Зеленский отметил всех украинских воинов, которые наносят дальнобойные удары по территории России. Он заявил о "правильных" и "нужных" результатах в уничтожении именно военной инфраструктуры врага.

"Украина защищается от агрессии, и наши удары направлены исключительно на военные цели. Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, ГУР, внешняя разведка — я благодарю вас за меткость, всех наших привлеченных структур. Слава Украине!", — сказал украинский лидер.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский вручил воинам самые высокие государственные награды — "Золотые Звезды Героев Украины" и "Крест боевых заслуг".

Также ранее президент вручил сертификаты на квартиры украинским защитникам и родным павших воинов.

Владимир Зеленский оружие ВСУ война в Украине ракетный удар

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