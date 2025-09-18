Відео
Головна Армія Зеленський відвідав бійців на фронті — про що говорили

Зеленський відвідав бійців на фронті — про що говорили

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 18:01
Зеленський зустрівся із воїнами Мирнограда та Добропілля
Зеленський завітав на фронт. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Український Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Бійці зараз перебувають на складному фронтовому напрямку — беруть участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський відвідав бійців на фронті — про що говорили - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Під час зустрічі глава держави обговорив з військовими низку важливих питань: виділення додаткових коштів на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях, забезпечення необхідними компонентами для ремонту західної техніки та захист бронетехніки від російських дронів.

Окремо Зеленський торкнувся питання скорочення часу між поданням воїнів на нагороди та їх фактичним врученням.

"Дякую за зустріч і змістовну розмову. Вдячний воїнам за професійність і стійкість. Ваша щоденна робота береже Україну й наших людей", — написав президент.

Зеленський відвідав бійців на фронті — про що говорили - фото 2
Зеленський на зустрічі із військовими. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Зеленський відвідав бійців на фронті — про що говорили - фото 3
Військові на фронті. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Зеленський відвідав бійців на фронті — про що говорили - фото 4
Військові на фронті. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Глава держави зустрівся із захисниками та обговорив поточну ситуацію на фронті.

До цього український лідер анонсував новий пакет військової допомоги для України від США. Вона включатиме Patriot і HIMARS.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
