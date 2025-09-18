Зеленський завітав на фронт. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Український Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Бійці зараз перебувають на складному фронтовому напрямку — беруть участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський зустрівся із воїнами Мирнограда та Добропілля

Під час зустрічі глава держави обговорив з військовими низку важливих питань: виділення додаткових коштів на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях, забезпечення необхідними компонентами для ремонту західної техніки та захист бронетехніки від російських дронів.

Окремо Зеленський торкнувся питання скорочення часу між поданням воїнів на нагороди та їх фактичним врученням.

"Дякую за зустріч і змістовну розмову. Вдячний воїнам за професійність і стійкість. Ваша щоденна робота береже Україну й наших людей", — написав президент.

Зеленський на зустрічі із військовими. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Військові на фронті. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Військові на фронті. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Глава держави зустрівся із захисниками та обговорив поточну ситуацію на фронті.

До цього український лідер анонсував новий пакет військової допомоги для України від США. Вона включатиме Patriot і HIMARS.