Главная Армия Зеленский посетил бойцов на фронте — о чем говорили

Зеленский посетил бойцов на фронте — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 18:01
Зеленский встретился с воинами Мирнограда и Доброполья
Зеленский посетил фронт. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бойцы сейчас находятся на сложном фронтовом направлении — участвуют в обороне Мирнограда и в Добропольской контрнаступательной операции.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленський відвідав бійців на фронті — про що говорили - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Во время встречи глава государства обсудил с военными ряд важных вопросов: выделение дополнительных средств на каждый батальон, участвующий в боевых действиях, обеспечение необходимыми компонентами для ремонта западной техники и защита бронетехники от российских дронов.

Отдельно Зеленский затронул вопрос сокращения времени между представлением воинов на награды и их фактическим вручением.

"Спасибо за встречу и содержательный разговор. Благодарен воинам за профессионализм и стойкость. Ваша ежедневная работа бережет Украину и наших людей", — написал президент.

Зеленський відвідав бійців на фронті — про що говорили - фото 2
Зеленский на встрече с военными. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Зеленский посетил бойцов на фронте — о чем говорили - фото 3
Военные на фронте. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Зеленский посетил бойцов на фронте — о чем говорили - фото 4
Военные на фронте. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Глава государства встретился с защитниками и обсудил текущую ситуацию на фронте.

До этого украинский лидер анонсировал новый пакет военной помощи для Украины от США. Она будет включать Patriot и HIMARS.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
