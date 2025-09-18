Зеленский посетил бойцов на фронте — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бойцы сейчас находятся на сложном фронтовом направлении — участвуют в обороне Мирнограда и в Добропольской контрнаступательной операции.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Зеленский встретился с воинами Мирнограда и Доброполья
Во время встречи глава государства обсудил с военными ряд важных вопросов: выделение дополнительных средств на каждый батальон, участвующий в боевых действиях, обеспечение необходимыми компонентами для ремонта западной техники и защита бронетехники от российских дронов.
Отдельно Зеленский затронул вопрос сокращения времени между представлением воинов на награды и их фактическим вручением.
"Спасибо за встречу и содержательный разговор. Благодарен воинам за профессионализм и стойкость. Ваша ежедневная работа бережет Украину и наших людей", — написал президент.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Глава государства встретился с защитниками и обсудил текущую ситуацию на фронте.
До этого украинский лидер анонсировал новый пакет военной помощи для Украины от США. Она будет включать Patriot и HIMARS.
