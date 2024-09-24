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Зеленський відреагував на російський удар по Харкову

24 вересня 2024 18:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Удар КАБами по Харкову — Зеленський зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У вівторок, 24 вересня, російська армія скинула авіабомби на житловий будинок, хлібозавод, та стадіон у Харкові. В результаті атаки загинули троє людей.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Facebook.

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Зеленський наголосив, що Росія продовжує терор проти цивільного населення та закликав світ зупинити агресію для забезпечення безпеки і майбутнього. Президент висловив вдячність країнам, що підтримують Україну в боротьбі з російськими ударами.

"Зараз на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Але треба просто зупинити терор. Щоб була безпека. Щоб було майбутнє. Щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила", — йдеться у повідомленні.

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Пост Зеленського у Facebook

Нагадаємо, росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові застосувавши керовані авіаційні бомби. Окрім того, зафіксовано влучання у приватний сектор.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що ця багатоповерхівка вже зазнавала обстрілів на початку повномасштабного вторгнення. 

На момент повторного удару будівлю вже відновили: вставили нові вікна, утеплили й підготували до зими. Однак ворог вдруге цілеспрямовано вдарив по ній, використовуючи КАБ.

Володимир Зеленський Харків обстріли президент авіабомба

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