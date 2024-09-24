Удар КАБами по Харкову — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У вівторок, 24 вересня, російська армія скинула авіабомби на житловий будинок, хлібозавод, та стадіон у Харкові. В результаті атаки загинули троє людей.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Facebook.

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Зеленський наголосив, що Росія продовжує терор проти цивільного населення та закликав світ зупинити агресію для забезпечення безпеки і майбутнього. Президент висловив вдячність країнам, що підтримують Україну в боротьбі з російськими ударами.

"Зараз на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Але треба просто зупинити терор. Щоб була безпека. Щоб було майбутнє. Щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила", — йдеться у повідомленні.

Пост Зеленського у Facebook

Нагадаємо, росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові застосувавши керовані авіаційні бомби. Окрім того, зафіксовано влучання у приватний сектор.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що ця багатоповерхівка вже зазнавала обстрілів на початку повномасштабного вторгнення.

На момент повторного удару будівлю вже відновили: вставили нові вікна, утеплили й підготували до зими. Однак ворог вдруге цілеспрямовано вдарив по ній, використовуючи КАБ.