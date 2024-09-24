Удар УАБами по Харькову — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Во вторник, 24 сентября, российская армия сбросила авиабомбы на жилой дом, хлебозавод и стадион в Харькове. В результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

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Атака на Харьков

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает террор против гражданского населения и призвал мир остановить агрессию для обеспечения безопасности и будущего. Президент выразил благодарность странам, поддерживающим Украину в борьбе с российскими ударами.

"Сейчас на Генеральной Ассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. Но нужно просто остановить террор. Чтобы была безопасность. Чтобы было будущее. Чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила", — говорится в сообщении.

Пост Зеленского в Facebook

Напомним, россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове, применив управляемые авиационные бомбы. Кроме того, зафиксировано попадание в частный сектор.

Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что эта многоэтажка уже подвергалась обстрелам в начале полномасштабного вторжения.

К моменту повторного удара здание уже восстановили: вставили новые окна, утеплили и подготовили к зиме. Однако враг второй раз целенаправленно ударил по ней, используя КАБ .