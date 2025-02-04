Обстріл Ізюма 4 лютого — Зеленський закликав тиснути на Росію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Із жорстокими російськими обстрілами неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Кремль усіма можливими способами.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в Facebook у вівторок, 4 лютого.

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Удар по Ізюму

За словами Зеленського, зараз триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту Ізюм Харківської області.

"Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі — 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким", — йдеться у повідомленні.

Глава держави додав, що на Росію потрібно чинити тиск усіма можливими способами, щоб зупинити терор.

"Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили — сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, — щоб зупинити терор і захистити життя", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 4 лютого армія РФ вдарила балістикою по Ізюму Харківської області. Окупанти влучили в адміністративну будівлю. Внаслідок ворожого обстрілу шпиталізували 24 людини, п'ятеро осіб загинули.