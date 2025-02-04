Обстрел Изюма 4 февраля — Зеленский призвал давить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

С жестокими российскими обстрелами невозможно примириться. Нужно давить на Кремль всеми возможными способами.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook во вторник, 4 февраля.

Читайте также:

Удар по Изюму

По словам Зеленского, сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара россиян по городу Изюм Харьковской области.

"Из-за этого удара разрушена часть здания городского совета. По состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие — 20 человек ранены. К сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что на Россию нужно оказывать давление всеми возможными способами, чтобы остановить террор.

"С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять как можно больше силы — силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, — чтобы остановить террор и защитить жизнь", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 4 февраля армия РФ ударила баллистикой по Изюму Харьковской области. Оккупанты попали в административное здание. В результате вражеского обстрела госпитализировали 24 человека, пять человек погибли.