Обстрел Изюма 4 февраля — Зеленский призвал давить на Россию

Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Изюму
С жестокими российскими обстрелами невозможно примириться. Нужно давить на Кремль всеми возможными способами.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook во вторник, 4 февраля.
Удар по Изюму
По словам Зеленского, сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара россиян по городу Изюм Харьковской области.
"Из-за этого удара разрушена часть здания городского совета. По состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие — 20 человек ранены. К сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Глава государства добавил, что на Россию нужно оказывать давление всеми возможными способами, чтобы остановить террор.
"С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять как можно больше силы — силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, — чтобы остановить террор и защитить жизнь", — подытожил Зеленский.
Напомним, 4 февраля армия РФ ударила баллистикой по Изюму Харьковской области. Оккупанты попали в административное здание. В результате вражеского обстрела госпитализировали 24 человека, пять человек погибли.
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