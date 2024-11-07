Припинення вогню в Україні — Зеленський зробив звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 7 листопада, заявив, що вірить намірам Дональда Трампа щодо швидкого припинення війни. Але він пояснив, що так не вийде, бо це понесе за собою втрати.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті.

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"Я вірю, що Трамп хоче швидкого рішення стосовно війни в Україні, але це не означає, що так вийде. Швидке рішення — це втрати. Але потрібно готуватися до будь-якого рішення", — сказав президент.

На його думку, лідер, який пропонує припинення вогню, але виступає проти гарантій безпеки є просто оратором. Зеленський вчергове наголосив, що проти припинення вогню у війні з Росією, бо воно вигідне ворогу.

"Припинення вогню — це прекрасна модель для РФ", — підкреслив український лідер.

Він вірить у бажання Трампа швидко закінчити війну, "але це не означає, що так вийде, оскільки понесе за собою втрати.

Нагадаємо, адміністрація Байдена хоче терміново відправити решту 6 мільярдів доларів військової допомоги для України. Але пакет, найімовірніше, не встигне доїхати до інавгурації Трампа.

Також Байден вперше звернувся до американців після перемоги Трампа на президентських виборах.