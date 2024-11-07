Прекращение огня в Украине - Зеленский сделал обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 ноября, заявил, что верит намерениям Дональда Трампа по поводу быстрого прекращения войны. Но он объяснил, что так не получится, потому что это понесет за собой потери.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

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"Я верю, что Трамп хочет быстрого решения по войне в Украине, но это не значит, что так получится. Быстрое решение — это потери. Но, нужно готовиться к любому решению", — сказал президент.

По его мнению, лидер, который предлагает прекращение огня, но выступает против гарантий безопасности является просто оратором. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что против прекращения огня в войне с Россией, потому что оно выгодно врагу.

"Прекращение огня — это прекрасная модель для РФ", — подчеркнул украинский лидер.

Он верит в желание Трампа быстро закончить войну, но это не значит, что так получится, поскольку понесет за собой потери.

Напомним, администрация Байдена хочет срочно отправить оставшиеся 6 миллиардов долларов военной помощи для Украины. Но пакет, скорее всего, не успеет доехать до инаугурации Трампа.

Также Байден впервые обратился к американцам после победы Трампа на президентских выборах.