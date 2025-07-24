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Головна Армія Зеленський відреагував на нічний обстріл на тлі переговорів з РФ

Зеленський відреагував на нічний обстріл на тлі переговорів з РФ

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Дата публікації: 24 липня 2025 11:18
РФ відкидає пропозиції щодо припинення вогню — Зеленський про нічну атаку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 24 липня, відреагував на нічну російську атаку на міста. За його словами, під час переговорів у Стамбулі українська сторона запропонувала росіянам негайне припинення вогню.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Вчора на зустрічі у Стамбулі російській стороні знову була озвучена пропозиція негайно й повністю припинити вогонь", — зазначив президент.

Натомість росіяни вдарили дронами по житлових будинках і ринку "Привоз" в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині.

Пожежа на ринку після атаки російського дрона на Одесу
Пожежа в Одесі. Фото: ДСНС
Пошкоджена багатоповерхівка в Черкасах після нічної атаки дронами
Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС

Загалом за ніч ворог атакував 103 ударними дронами та чотирма ракетами. На жаль, на Харківщині загинуло троє людей, загалом щонайменше десять людей поранені, серед яких дев'ятирічна дитина в Черкасах.

З-під завалів будинку на Харківщині рятувальники дістали тіла родини
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС
В Одесі та Черкасах 24 липня через удари РФ розгорілися пожежі
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Зеленський наголосив, що росіяни не припиняють терор, а також блокують дипломатію, тому варто відповісти масштабними санкціями та ударами по логістиці РФ й  військових виробництвах.

Палаючі будинки та автівки - наслідки атаки РФ на Україну 24 липня
Згоріла автівка. Фото: ДСНС
В Одесі вночі 24 липня горів ринок "Привоз"
Ринок "Привоз" після удару. Фото: ДСНС

"Ми будемо робити все, щоб дипломатія спрацювала. Але саме Росія має припинити цю війну, яку сама ж почала", — додав він.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, внаслідок авіаудару по селу Підлиман на Харківщині загинула родина.

А через ворожу ракетну атаку у Черкасах постраждали семеро людей.

Володимир Зеленський Одеса Черкаси обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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