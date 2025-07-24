РФ відкидає пропозиції щодо припинення вогню — Зеленський про нічну атаку

Зеленський відреагував на нічний обстріл на тлі переговорів з РФ
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 24 липня, відреагував на нічну російську атаку на міста. За його словами, під час переговорів у Стамбулі українська сторона запропонувала росіянам негайне припинення вогню.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Атака на Україну
"Вчора на зустрічі у Стамбулі російській стороні знову була озвучена пропозиція негайно й повністю припинити вогонь", — зазначив президент.
Натомість росіяни вдарили дронами по житлових будинках і ринку "Привоз" в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині.
Загалом за ніч ворог атакував 103 ударними дронами та чотирма ракетами. На жаль, на Харківщині загинуло троє людей, загалом щонайменше десять людей поранені, серед яких дев'ятирічна дитина в Черкасах.
Зеленський наголосив, що росіяни не припиняють терор, а також блокують дипломатію, тому варто відповісти масштабними санкціями та ударами по логістиці РФ й військових виробництвах.
"Ми будемо робити все, щоб дипломатія спрацювала. Але саме Росія має припинити цю війну, яку сама ж почала", — додав він.
Нагадаємо, внаслідок авіаудару по селу Підлиман на Харківщині загинула родина.
А через ворожу ракетну атаку у Черкасах постраждали семеро людей.
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