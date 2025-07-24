РФ отвергает предложения о прекращении огня - Зеленский о ночной атаке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 июля, отреагировал на ночную российскую атаку на города. По его словам, во время переговоров в Стамбуле украинская сторона предложила россиянам немедленное прекращение огня.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Вчера на встрече в Стамбуле российской стороне снова было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь", — отметил президент.

Вместо этого россияне ударили дронами по жилым домам и рынку "Привоз" в Одессе, многоэтажках в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковщины, спортзалу университета в Запорожье, по Донеччина, Сумщине и Николаевщине.

Пожар в Одессе, фото: ГСЧС

Поврежденный дом. Фото: ГСЧС

Всего за ночь враг атаковал 103 ударными дронами и четырьмя ракетами. К сожалению, на Харьковщине погибли три человека, всего по меньшей мере десять человек ранены, среди которых девятилетний ребенок в Черкассах.

Спасатели разбирают завалы, фото: ГСЧС

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

Зеленский отметил, что россияне не прекращают террор, а также блокируют дипломатию, поэтому стоит ответить масштабными санкциями и ударами по логистике РФ и военным производствам.

Сгоревшая машина. Фото: ГСЧС

Рынок "Привоз" после удара. Фото: ГСЧС

"Мы будем делать все, чтобы дипломатия сработала. Но именно Россия должна прекратить эту войну, которую сама же начала", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в результате авиаудара по селу Подлиман в Харьковской области погибла семья.

А из-за вражеской ракетной атаки в Черкассах пострадали семь человек.