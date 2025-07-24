РФ отвергает предложения о прекращении огня - Зеленский о ночной атаке

Зеленский отреагировал на ночной обстрел на фоне переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 июля, отреагировал на ночную российскую атаку на города. По его словам, во время переговоров в Стамбуле украинская сторона предложила россиянам немедленное прекращение огня.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Атака на Украину
"Вчера на встрече в Стамбуле российской стороне снова было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь", — отметил президент.
Вместо этого россияне ударили дронами по жилым домам и рынку "Привоз" в Одессе, многоэтажках в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковщины, спортзалу университета в Запорожье, по Донеччина, Сумщине и Николаевщине.
Всего за ночь враг атаковал 103 ударными дронами и четырьмя ракетами. К сожалению, на Харьковщине погибли три человека, всего по меньшей мере десять человек ранены, среди которых девятилетний ребенок в Черкассах.
Зеленский отметил, что россияне не прекращают террор, а также блокируют дипломатию, поэтому стоит ответить масштабными санкциями и ударами по логистике РФ и военным производствам.
"Мы будем делать все, чтобы дипломатия сработала. Но именно Россия должна прекратить эту войну, которую сама же начала", — добавил он.
Напомним, в результате авиаудара по селу Подлиман в Харьковской области погибла семья.
А из-за вражеской ракетной атаки в Черкассах пострадали семь человек.
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