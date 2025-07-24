Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Зеленский отреагировал на ночной обстрел на фоне переговоров с РФ

Зеленский отреагировал на ночной обстрел на фоне переговоров с РФ

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 11:18
РФ отвергает предложения о прекращении огня - Зеленский о ночной атаке
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 июля, отреагировал на ночную российскую атаку на города. По его словам, во время переговоров в Стамбуле украинская сторона предложила россиянам немедленное прекращение огня.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Украину

"Вчера на встрече в Стамбуле российской стороне снова было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь", — отметил президент.

Вместо этого россияне ударили дронами по жилым домам и рынку "Привоз" в Одессе, многоэтажках в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковщины, спортзалу университета в Запорожье, по Донеччина, Сумщине и Николаевщине.

Пожежа на ринку після атаки російського дрона на Одесу
Пожар в Одессе, фото: ГСЧС
Пошкоджена багатоповерхівка в Черкасах після нічної атаки дронами
Поврежденный дом. Фото: ГСЧС

Всего за ночь враг атаковал 103 ударными дронами и четырьмя ракетами. К сожалению, на Харьковщине погибли три человека, всего по меньшей мере десять человек ранены, среди которых девятилетний ребенок в Черкассах.

З-під завалів будинку на Харківщині рятувальники дістали тіла родини
Спасатели разбирают завалы, фото: ГСЧС
В Одесі та Черкасах 24 липня через удари РФ розгорілися пожежі
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

Зеленский отметил, что россияне не прекращают террор, а также блокируют дипломатию, поэтому стоит ответить масштабными санкциями и ударами по логистике РФ и военным производствам.

Палаючі будинки та автівки - наслідки атаки РФ на Україну 24 липня
Сгоревшая машина. Фото: ГСЧС
В Одесі вночі 24 липня горів ринок "Привоз"
Рынок "Привоз" после удара. Фото: ГСЧС

"Мы будем делать все, чтобы дипломатия сработала. Но именно Россия должна прекратить эту войну, которую сама же начала", — добавил он.

null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, в результате авиаудара по селу Подлиман в Харьковской области погибла семья.

А из-за вражеской ракетной атаки в Черкассах пострадали семь человек.

Владимир Зеленский Одесса Черкассы обстрелы война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации