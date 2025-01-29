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Зеленський відповів, скільки територій вже деокупувала Україна

29 січня 2025 14:15
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський пояснив, чому Путін боїться риторики Трампа щодо України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що риторика нового президента США Дональда Трампа стосовно очільника Кремля Володимира Путіна є справедливою та чесною. На його думку, це "саме те, чого боїться Путін".

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Fox News.

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Риторика Трампа щодо Путіна

"Риторика президента Трампа не була просто суворою, вона була справедливою та чесною. І це саме те, чого боїться Путін", — сказав Зеленський.

Він вважає, що Путін не хоче, аби Трамп підтримував Україну, тому що це зробило б нашу країну сильною. Водночас російський президент не хоче припиняти війну.

За словами українського лідера, від початку повномасштабного вторгнення Україна деокупувала 50% захоплених територій. Водночас ми не визнаємо тимчасово окуповані українські населені пункти частиною Росії.

"Ми хотіли б досягти справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо більше втрачати життя наших людей", — додав Зеленський.

Раніше український президент заявив, що Путін боїться переговорів з Україною. Тому кожен крок Росії спрямований на затягнення війни.

Також Зеленський назвав гарантії безпеки від партнерів за прикладом Ізраїля "непоганими пропозиціями на шляху до НАТО".

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп війна в Україні фронт

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