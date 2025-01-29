Зеленський пояснив, чому Путін боїться риторики Трампа щодо України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що риторика нового президента США Дональда Трампа стосовно очільника Кремля Володимира Путіна є справедливою та чесною. На його думку, це "саме те, чого боїться Путін".

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Fox News.

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Риторика Трампа щодо Путіна

"Риторика президента Трампа не була просто суворою, вона була справедливою та чесною. І це саме те, чого боїться Путін", — сказав Зеленський.

Він вважає, що Путін не хоче, аби Трамп підтримував Україну, тому що це зробило б нашу країну сильною. Водночас російський президент не хоче припиняти війну.

За словами українського лідера, від початку повномасштабного вторгнення Україна деокупувала 50% захоплених територій. Водночас ми не визнаємо тимчасово окуповані українські населені пункти частиною Росії.

"Ми хотіли б досягти справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо більше втрачати життя наших людей", — додав Зеленський.

Раніше український президент заявив, що Путін боїться переговорів з Україною. Тому кожен крок Росії спрямований на затягнення війни.

Також Зеленський назвав гарантії безпеки від партнерів за прикладом Ізраїля "непоганими пропозиціями на шляху до НАТО".