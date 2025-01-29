Зеленский объяснил, почему Путин боится риторики Трампа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риторика нового президента США Дональда Трампа в отношении главы Кремля Владимира Путина является справедливой и честной. По его мнению, это "именно то, чего боится Путин".

Об этом Зеленский сказал в интервью Fox News.

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Риторика Трампа в отношении Путина

"Риторика президента Трампа не была просто суровой, она была справедливой и честной. И это именно то, чего боится Путин", — сказал Зеленский.

Он считает, что Путин не хочет, чтобы Трамп поддерживал Украину, потому что это сделало бы нашу страну сильной. В то же время российский президент не хочет прекращать войну.

По словам украинского лидера, с начала полномасштабного вторжения Украина деоккупировала 50% захваченных территорий. В то же время мы не признаем временно оккупированные украинские населенные пункты частью России.

"Мы хотели бы достичь справедливого завершения этой войны. Мы не боимся. Россия не такая сильная, но мы не хотим больше терять жизни наших людей", — добавил Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что Путин боится переговоров с Украиной. Поэтому каждый шаг России направлен на затягивание войны.

Также Зеленский назвал гарантии безопасности от партнеров по примеру Израиля "неплохими предложениями на пути к НАТО".