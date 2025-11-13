Відео
Зеленський відповів, що допоможе повернути українських дітей

Зеленський відповів, що допоможе повернути українських дітей

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 14:29
Оновлено: 14:30
Депортація українських дітей — що допоможе їх повернути
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що для повернення викрадених Росією українських дітей потрібно залучати якнайбільше партнерів. За час війни Україна повернула 1600 дітей.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 13 листопада. 

Що потрібно для повернення українських дітей

Зеленський наголосив, що до повернення українських дітей важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей — не лише президентів і прем'єр-міністрів. Президент вважає, що зустріч перших леді США та України була важливою.

"Ми дуже вдячні за те, що Меланія допомогла повернути деяких дітей додому, в Україну", — відзначив український лідер. 

Глава держави також розповів, що Україна працює з Катаром, Ватиканом і є інші країни, які намагаються допомогти. Відомо, що за час війни повернули понад 1600 українських дітей, проте в Росії їх тисячі. За даними Володимира Зеленського, йдеться про близько 19,5 тисяч дітей і Україна має зосередитися на тому, як їх знайти.
 
"Ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти. Це реальний факт, що ці люди взяли цю дитину, вкрали цю дитину. Це довгий і складний шлях. Ми щодня знаходимо все більше й більше дітей. Але це не тільки про те, як їх викрали. Це про те, як їх знайти. І це складна робота. І дуже важлива", — зазначив український лідер. 

Він повідомив, що ситуацію на полі бою, заморожені російські активи та питання викрадених дітей обговорив із сенаторами США. Зеленський подякував їм за готовність допомогти на кожному напрямі. 

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав число викрадених окупантами українських дітей. Він зазначив, що така кількість є документально підтвердженою.

Також ми писали, що 17 жовтня з полону РФ повернули ще восьмеро дітей. Їх змушували навчатися за російською програмою та цькували за розмову українською мовою.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
