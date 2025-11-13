Депортация украинских детей — что поможет их вернуть

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский считает, что для возвращения похищенных Россией украинских детей нужно привлекать как можно больше партнеров. За время войны Украина вернула 1600 детей.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 13 ноября.

Что нужно для возвращения украинских детей

Зеленский отметил, что к возвращению украинских детей важно привлекать как можно больше лидеров и известных людей — не только президентов и премьер-министров. Президент считает, что встреча первых леди США и Украины была важной.

"Мы очень благодарны за то, что Мелания помогла вернуть некоторых детей домой, в Украину", — отметил украинский лидер.

Глава государства также рассказал, что Украина работает с Катаром, Ватиканом и есть другие страны, которые пытаются помочь. Известно, что за время войны вернули более 1600 украинских детей, однако в России их тысячи. По данным Владимира Зеленского, речь идет об около 19,5 тысячи детей и Украина должна сосредоточиться на том, как их найти.



"Мы нашли в России около 400 мест, где находятся похищенные дети. Это реальный факт, что эти люди взяли этого ребенка, украли этого ребенка. Это долгий и сложный путь. Мы каждый день находим все больше и больше детей. Но это не только о том, как их похитили. Это о том, как их найти. И это сложная работа. И очень важная", — отметил украинский лидер.

Он сообщил, что ситуацию на поле боя, замороженные российские активы и вопрос похищенных детей обсудил с сенаторами США. Зеленский поблагодарил их за готовность помочь на каждом направлении.

Напомним, ранее Зеленский назвал число похищенных оккупантами украинских детей. Он отметил, что такое количество является документально подтвержденным.

Также мы писали, что 17 октября из плена РФ вернули еще восемь детей. Их заставляли учиться по российской программе и травили за разговор на украинском языке.