Війна в Україні — заява Зеленського про територіальні поступки

Президент Володимир Зеленський заявив, якщо Україна "проковтне" погане територіальне рішення, то далі усі питання вирішуватимуть без нас. Зараз Росія і надалі хочуть захопити українські території.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 19 жовтня.

Чи поступиться Україна територіями

Зеленський розповів, що позиція росіян не змінилася — вони хочуть, аби Україна повністю вийшла з Донеччини та Луганщини. За його словами, представник Трампа Віткофф апелював до референдуму.

"Ці сигнали рускіх настільки далекі від реальності, що між початком окупації і так званим "референдумом" пройшло 10 років... Пан Віткофф каже, що його внесено в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель", — пояснив президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що наразі головним завданням є досягнення припинення вогню. Лише після цього можна говорити про територіальне питання.

Водночас The Washington Post писав, що Путін готовий віддати Україні частину території, але є умова. В обмін диктатор вимагає віддати Росії Донбас.