Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський відповів, що буде, якщо Україна поступиться землями

Зеленський відповів, що буде, якщо Україна поступиться землями

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 11:29
Оновлено: 11:29
Війна в Україні — заява Зеленського про територіальні поступки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент Володимир Зеленський заявив, якщо Україна "проковтне" погане територіальне рішення, то далі усі питання вирішуватимуть без нас. Зараз Росія і надалі хочуть захопити українські території.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 19 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Чи поступиться Україна територіями

Зеленський розповів, що позиція росіян не змінилася — вони хочуть, аби Україна повністю вийшла з Донеччини та Луганщини. За його словами, представник Трампа Віткофф апелював до референдуму.

"Ці сигнали рускіх настільки далекі від реальності, що між початком окупації і так званим "референдумом" пройшло 10 років... Пан Віткофф каже, що його внесено в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель", — пояснив президент. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що наразі головним завданням є досягнення припинення вогню. Лише після цього можна говорити про територіальне питання. 

Водночас The Washington Post писав, що Путін готовий віддати Україні частину території, але є умова. В обмін диктатор вимагає віддати Росії Донбас.

Володимир Зеленський переговори росіяни війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації