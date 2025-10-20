Війна в Україні — заява Зеленського про територіальні поступки

Зеленський відповів, що буде, якщо Україна поступиться землями
Президент Володимир Зеленський заявив, якщо Україна "проковтне" погане територіальне рішення, то далі усі питання вирішуватимуть без нас. Зараз Росія і надалі хочуть захопити українські території.
Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 19 жовтня.
Чи поступиться Україна територіями
Зеленський розповів, що позиція росіян не змінилася — вони хочуть, аби Україна повністю вийшла з Донеччини та Луганщини. За його словами, представник Трампа Віткофф апелював до референдуму.
"Ці сигнали рускіх настільки далекі від реальності, що між початком окупації і так званим "референдумом" пройшло 10 років... Пан Віткофф каже, що його внесено в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель", — пояснив президент.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що наразі головним завданням є досягнення припинення вогню. Лише після цього можна говорити про територіальне питання.
Водночас The Washington Post писав, що Путін готовий віддати Україні частину території, але є умова. В обмін диктатор вимагає віддати Росії Донбас.
