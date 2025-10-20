Война в Украине — заявление Зеленского о территориальных уступках

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский заявил, если Украина "проглотит" плохое территориальное решение, то дальше все вопросы будут решать без нас. Сейчас Россия и в дальнейшем хотят захватить украинские территории.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами 19 октября.

Зеленский рассказал, что позиция россиян не изменилась — они хотят, чтобы Украина полностью вышла из Донецкой и Луганской областей. По его словам, представитель Трампа Виткофф апеллировал к референдуму.

"Эти сигналы русских настолько далеки от реальности, что между началом оккупации и так называемым "референдумом" прошло 10 лет... Господин Виткофф говорит, что он внесен в Конституцию. Поэтому я объяснил господину Виткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", — пояснил президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что сейчас главной задачей является достижение прекращения огня. Только после этого можно говорить о территориальном вопросе.

В то же время The Washington Post писал, что Путин готов отдать Украине часть территории, но есть условие. В обмен диктатор требует отдать России Донбасс.