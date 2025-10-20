Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Зеленский ответил, что будет, если Украина уступит земли

Зеленский ответил, что будет, если Украина уступит земли

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 11:29
обновлено: 11:29
Война в Украине — заявление Зеленского о территориальных уступках
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский заявил, если Украина "проглотит" плохое территориальное решение, то дальше все вопросы будут решать без нас. Сейчас Россия и в дальнейшем хотят захватить украинские территории.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами 19 октября.

Реклама
Читайте также:

Уступит ли Украина территории

Зеленский рассказал, что позиция россиян не изменилась — они хотят, чтобы Украина полностью вышла из Донецкой и Луганской областей. По его словам, представитель Трампа Виткофф апеллировал к референдуму.

"Эти сигналы русских настолько далеки от реальности, что между началом оккупации и так называемым "референдумом" прошло 10 лет... Господин Виткофф говорит, что он внесен в Конституцию. Поэтому я объяснил господину Виткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", — пояснил президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что сейчас главной задачей является достижение прекращения огня. Только после этого можно говорить о территориальном вопросе.

В то же время The Washington Post писал, что Путин готов отдать Украине часть территории, но есть условие. В обмен диктатор требует отдать России Донбасс.

Владимир Зеленский переговоры россияне война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации