Зеленський відповів на петицію щодо демобілізації, повідомив Гончаренко

Військові йдуть з речами. Фото: vechirniy.kyiv.ua

У березні 2023 року народний депутат публікував петицію про демобілізацію через 18 місяців. Однак відповідь президента України Володимира Зеленського на неї була дана лише зараз.

Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Нардеп зазначив, що цей документ не просто його петиція, а це петиція людей, які чекають рішень від влади щодо демобілізації. Наразі з моменту подання пройшло вже майже два роки, однак рішень щодо цього питання, як пише Гончаренко — немає.

"Мою ініціативу не підтримали, водночас Зеленський доручить Кабміну опрацювати питання ротацій та звільнення військовослужбовців. І цієї відповіді ми з вами чекали два роки? Ну не пі**ец?", — задається питанням нардеп.

Відповідь Зеленського Гончаренку. Фото: Telegram нардепа

Нагадаємо, в кінці грудня народний депутат України Олександр Юрченко заявив в ефірі Вечір.LIVE, що демобілізація може загрожувати безпеці держави. За його словами, наразі треба зосередитися на реформі ТЦК.

Також ми писали, що близько тижня тому президент України Володимир Зеленський підписав два закони щодо демобілізації. Один стосується того, що українці які були у полоні РФ, можуть служити в армії лише за власним бажанням. Їм надається відстрочка або ж, якщо вони вже служили, то демобілізація. Другий закон поширює право військовослужбовців на демобілізацію, зокрема, на випадки загибелі чи зникнення неповнорідних братів та сестер, які мають спільного лише одного з батьків.