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Зеленский ответил на петицию Гончаренко по демобилизации

9 января 2025 00:44
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Зеленский ответил на петицию по демобилизации, сообщил Гончаренко
Военные идут с вещами. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В марте 2023 года народный депутат публиковал петицию о демобилизации через 18 месяцев. Однако ответ президента Украины Владимира Зеленского на нее был дан только сейчас.

Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

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Нардеп отметил, что этот документ это не просто его петиция, а это петиция людей, которые ждут решений от власти по демобилизации. Сейчас с момента подачи прошло уже почти два года, однако решений по этому вопросу, как пишет Гончаренко — нет.

"Мою инициативу не поддержали, в то же время Зеленский поручит Кабмину проработать вопрос ротаций и увольнения военнослужащих. И этого ответа мы с вами ждали два года? Ну не пи**ец ли?", — задается вопросом нардеп.

Зеленский ответил на петицию Гончаренко по демобилизации - фото 1
Ответ Зеленского Гончаренко. Фото: Telegram нардепа

Напомним, в конце декабря народный депутат Украины Александр Юрченко заявил в эфире Вечер.LIVE, что демобилизация может угрожать безопасности государства. По его словам, сейчас надо сосредоточиться на реформе ТЦК.

Также мы писали, что около недели назад президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона о демобилизации. Один касается того, что украинцы, которые были в плену РФ, могут служить в армии только по собственному желанию. Им предоставляется отсрочка или же, если они уже служили, то демобилизация. Второй закон расширяет право военнослужащих на демобилизацию, в частности, на случаи гибели или исчезновения неполнородных братьев и сестер, которые имеют общего только одного из родителей.

Владимир Зеленский Алексей Гончаренко ВСУ армия война в Украине демобилизация

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