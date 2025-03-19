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Зеленський відповів, коли чекає закінчення війни

19 березня 2025 12:12
Карина Приходько - Редактор
Закінчення війни в Україні — що каже Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Карина Приходько - Редактор

Президент Володимир Зеленський сподівається, що війна в Україні закінчиться вже цього року. Однак він наголошує, що наша країна повинні отримати надійні гарантії безпеки.

Про це український лідер заявив на пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом 19 березня. 

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Зеленський сподівається, що цього року війна в Україні може закінчитись гідним миром, але для нас мають бути гарантії безпеки. В зворотеьому випадку, російський диктатор Володимир Путіна "знову прийде з війною". 

"Ми розглядаємо повне припинення вогню, як один з початкових кроків до миру... Цього року вже 25 років влади Путіна. Фактично він щороку десь воював і руйнував життя інших країн. Ми маємо захистити наші народи від цього", — наголосив український президент. 

Нагадаємо, раніше Зеленський навів приклад, як Росія бреше про бажання перемир'я

Президент також наголосив, що слова Путіна розходяться з реальністю, адже цієї ночі РФ випустила по Україні понад сотню дронів. 

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