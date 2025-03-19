Закінчення війни в Україні — що каже Зеленський

Зеленський відповів, коли чекає закінчення війни
Президент Володимир Зеленський сподівається, що війна в Україні закінчиться вже цього року. Однак він наголошує, що наша країна повинні отримати надійні гарантії безпеки.
Про це український лідер заявив на пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом 19 березня.
Коли Зеленський чекає припинення війни
Зеленський сподівається, що цього року війна в Україні може закінчитись гідним миром, але для нас мають бути гарантії безпеки. В зворотеьому випадку, російський диктатор Володимир Путіна "знову прийде з війною".
"Ми розглядаємо повне припинення вогню, як один з початкових кроків до миру... Цього року вже 25 років влади Путіна. Фактично він щороку десь воював і руйнував життя інших країн. Ми маємо захистити наші народи від цього", — наголосив український президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський навів приклад, як Росія бреше про бажання перемир'я.
Президент також наголосив, що слова Путіна розходяться з реальністю, адже цієї ночі РФ випустила по Україні понад сотню дронів.
Читайте Новини.LIVE!