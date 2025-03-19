Окончание войны в Украине — что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский надеется, что война в Украине закончится уже в этом году. Однако он отмечает, что наша страна должна получить надежные гарантии безопасности.

Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом 19 марта.

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Зеленский надеется, что в этом году война в Украине может закончиться достойным миром, но для нас должны быть гарантии безопасности. В обратном случае, российский диктатор Владимир Путин "снова придет с войной".

"Мы рассматриваем полное прекращение огня, как один из начальных шагов к миру... В этом году уже 25 лет власти Путина. Фактически он ежегодно где-то воевал и разрушал жизнь других стран. Мы должны защитить наши народы от этого", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, ранее Зеленский привел пример, как Россия врет о желании перемирия.

Президент также отметил, что слова Путина расходятся с реальностью, ведь этой ночью РФ выпустила по Украине более сотни дронов.