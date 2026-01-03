Зеленський прокоментував можливу відставку головкома Сирського

Президент Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у найближчому майбутньому не планує звільнення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він додав, що зараз триває перезавантаження оборонних і силових структур.

Про це він заявив на пресконференції у суботу, 3 січня, відповідаючи на питання журналіста Новини.LIVE Галини Остаповець.

Чи планується звільнення Сирського

Зеленський зазначив, що нині не йдеться про заміну Сирського, а всі можливі ротації стосуються загального підсилення системи управління та обороноздатності держави.

"Що стосується стосується перезавантаження, як я вам сказав, всі процеси: Кабінет міністрів, правоохоронна система, система безпеки, Міністерство оборони, а з Міністерства оборони виходить, окрім виробництв, Збройні сили України. І ми говоримо про кроки один за один, а не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома. Сьогодні заміна головкома не передбачається", — відповів Зеленський.

Нагадаємо, в Україні тривають масштабні кадрові ротації. Офіс Президента України очолив колишній голова Головного управління розвідки Кирило Буданов. У цей же день його посаду в ГУР зайняв екскерівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

Президент запропонував кандидатів на посаду міністра оборони та міністра енергетики. А також призначив першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю на посаду в Офіс Президента.