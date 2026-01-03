Видео
Зеленский ответил, планирует ли увольнять Сырского

Дата публикации 3 января 2026 20:17
Зеленский прокомментировал возможную отставку главкома Сырского
Президент Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшем будущем не планирует увольнение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он добавил, что сейчас идет перезагрузка оборонных и силовых структур.

Об этом он заявил на пресс-конференции в субботу, 3 января, отвечая на вопрос журналиста Новини.LIVE Галины Остаповец.

Читайте также:

Планируется ли увольнение Сырского

Зеленский отметил, что сейчас речь не идет о замене Сырского, а все возможные ротации касаются общего усиления системы управления и обороноспособности государства.

"Что касается перезагрузки, как я вам сказал, все процессы: Кабинет министров, правоохранительная система, система безопасности, Министерство обороны, а из Министерства обороны выходит, кроме производств, Вооруженные силы Украины. И мы говорим о шагах, один за одним, а не говорим, что сегодня мы готовы заменить главкома. Сегодня замена главкома не предвидится", — ответил Зеленский.

Напомним, в Украине продолжаются масштабные кадровые ротации. Офис Президента Украины возглавил бывший глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. В этот же день его должность в ГУР занял экс-руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Президент предложил кандидатов на должность министра обороны и министра энергетики. А также назначил первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу на должность в Офис Президента.

Яна Катасонова
Автор:
Яна Катасонова
