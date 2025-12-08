Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський відповів, чи підтримує Китай завершення війни

Зеленський відповів, чи підтримує Китай завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 21:49
Війна в Україні — чи може Китай вплинути на Росію
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Китай міг би зробити все для закінчення війни, однак не хоче цього. Пекін має сильний вплив на Москву, зокрема, особисто на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 8 грудня голосовими повідомленнями у чаті, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чи має Китай вплив на Росію

Зеленський зазначив, що Китай — міцна країна з міцної економікою. Крім того, що важливо ще те, що Пекін має вплив на Москву і особисто на Путіна. Однак КНР не підтримує зупинку війни, оскільки їм це невигідно.  

"При всій повазі до історії, культури та людей Китаю, ми повинні чесно сказати, що не бачимо, щоб Китаю було вигідне закінчення цієї війни. Тому що сьогодні КНР не вигідна слабка Росія. Через це страждає український народ", — наголосив президент.

Водночас він додав, що це не означає, що Китай прямо підтримує Росію зброєю, але точно не підтримує зупинку війни. За словами Зеленського, є доповіді наших розвідок про постачання верстатів та іншого обладнання на територію РФ з Китаю. Водночас про пряме постачання зброї президенту не доповідали. 

Нагадаємо, 24 листопада Трамп і Сі Цзіньпін провели зустріч. Лідери узгодили позиції щодо миру в Україні. 

А раніше США та Китай вперше узгодили спільні дії щодо війни в Україні. Це може стати початком нового етапу міжнародних переговорів про мир. 

Володимир Зеленський Китай переговори війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації