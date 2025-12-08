Війна в Україні — чи може Китай вплинути на Росію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Китай міг би зробити все для закінчення війни, однак не хоче цього. Пекін має сильний вплив на Москву, зокрема, особисто на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 8 грудня голосовими повідомленнями у чаті, передає кореспондент Новини.LIVE.

Чи має Китай вплив на Росію

Зеленський зазначив, що Китай — міцна країна з міцної економікою. Крім того, що важливо ще те, що Пекін має вплив на Москву і особисто на Путіна. Однак КНР не підтримує зупинку війни, оскільки їм це невигідно.

"При всій повазі до історії, культури та людей Китаю, ми повинні чесно сказати, що не бачимо, щоб Китаю було вигідне закінчення цієї війни. Тому що сьогодні КНР не вигідна слабка Росія. Через це страждає український народ", — наголосив президент.

Водночас він додав, що це не означає, що Китай прямо підтримує Росію зброєю, але точно не підтримує зупинку війни. За словами Зеленського, є доповіді наших розвідок про постачання верстатів та іншого обладнання на територію РФ з Китаю. Водночас про пряме постачання зброї президенту не доповідали.

Нагадаємо, 24 листопада Трамп і Сі Цзіньпін провели зустріч. Лідери узгодили позиції щодо миру в Україні.

А раніше США та Китай вперше узгодили спільні дії щодо війни в Україні. Це може стати початком нового етапу міжнародних переговорів про мир.