Война в Украине — может ли Китай повлиять на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Китай мог бы сделать все для окончания войны, однако не хочет этого. Пекин имеет сильное влияние на Москву, в частности, лично на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 8 декабря голосовыми сообщениями в чате, передает корреспондент Новини.LIVE.

Имеет ли Китай влияние на Россию

Зеленский отметил, что Китай — крепкая страна с крепкой экономикой. Кроме того, что важно еще то, что Пекин имеет влияние на Москву и лично на Путина. Однако КНР не поддерживает остановку войны, поскольку им это невыгодно.

"При всем уважении к истории, культуре и людям Китая, мы должны честно сказать, что не видим, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Потому что сегодня КНР не выгодна слабая Россия. Из-за этого страдает украинский народ", — подчеркнул президент.

В то же время он добавил, что это не означает, что Китай прямо поддерживает Россию оружием, но точно не поддерживает остановку войны. По словам Зеленского, есть доклады наших разведок о поставках станков и другого оборудования на территорию РФ из Китая. В то же время о прямых поставках оружия президенту не докладывали.

Напомним, 24 ноября Трамп и Си Цзиньпин провели встречу. Лидеры согласовали позиции по миру в Украине.

А ранее США и Китай впервые согласовали совместные действия по войне в Украине. Это может стать началом нового этапа международных переговоров о мире.