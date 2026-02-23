Розвіддані для України — чи є допомога від Європи і США

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надалі отримує розвідувальні дані від США та європейських держав. Партнери попереджають про удари, зокрема, крилатими й балістичними ракетами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю АР.

Реклама

Читайте також:

Розвідувальні дані для України

"Ми точно отримуємо від Франції та інших європейських держав розвіддані, на які в нас є запит. І ми отримуємо розвіддані від американців на рівні, який був весь цей час", — розповів Зеленський.

За його словами, США дають і завжди надавали Україні значний обсяг інформації, хоча не завжди йдеться про весь спектр даних, на які розраховували Збройні сили України. Водночас президент наголосив, що не вважає це підставою для звинувачень.

Крім того, глава держави уточнив, що Україна отримує від партнерів попередження про усі удари — балічтичними чи крилатими ракетами, а також дронами.

Важливість розвідданих

Наприкінці січня ЗМІ повідомляли, що Європа замінить розвідку США для України. Зазначається, що союзники України почали активно замінювати американські ресурси власними. Зараз більшу частину розвідувальної інформації Києву надає Франція.

Водночас Кирило Буданов наголосив, є критична залежність країни від розвідданих США, зокрема, від космічної зйомки, радіолокаційної і оптичної. Однак критичною залишається система раннього попередження про балістичну загрозу, тоді як у більшості інших сфер розвідки Україна покладається здебільшого на власні ресурси.