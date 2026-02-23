Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський відповів, чи отримує Україна розвіддані від США і Європи

Зеленський відповів, чи отримує Україна розвіддані від США і Європи

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 09:26
Розвіддані для України — чи є допомога від Європи і США
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надалі отримує розвідувальні дані від США та європейських держав. Партнери попереджають про удари, зокрема, крилатими й балістичними ракетами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю АР.

Реклама
Читайте також:

Розвідувальні дані для України

"Ми точно отримуємо від Франції та інших європейських держав розвіддані, на які в нас є запит. І ми отримуємо розвіддані від американців на рівні, який був весь цей час", — розповів Зеленський.  

За його словами, США дають і завжди надавали Україні значний обсяг інформації, хоча не завжди йдеться про весь спектр даних, на які розраховували Збройні сили України. Водночас президент наголосив, що не вважає це підставою для звинувачень.

Крім того, глава держави уточнив, що Україна отримує від партнерів попередження про усі удари — балічтичними чи крилатими ракетами, а також дронами. 

Важливість розвідданих

Наприкінці січня ЗМІ повідомляли, що Європа замінить розвідку США для України. Зазначається, що союзники України почали активно замінювати американські ресурси власними. Зараз більшу частину розвідувальної інформації Києву надає Франція. 

Водночас Кирило Буданов наголосив, є критична залежність країни від розвідданих США, зокрема, від космічної зйомки, радіолокаційної і оптичної. Однак критичною залишається система раннього попередження про балістичну загрозу, тоді як у більшості інших сфер розвідки Україна покладається здебільшого на власні ресурси.

Володимир Зеленський США розвідка військова допомога війна в Україні дані
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації