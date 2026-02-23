Видео
Главная Армия Разведданные от США — Зеленский ответил, получает ли помощь Украина

Разведданные от США — Зеленский ответил, получает ли помощь Украина

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 09:26
Получает ли Украина разведданные от США — заявление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина продолжает получать разведывательные данные от США и европейских стран. Наше государство получает от партнеров предупреждения об ударах, в частности дронами и ракетами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в интервью АР.

Разведывательные данные для Украины

"Мы точно получаем от Франции и других европейских государств разведданные, на которые у нас есть запрос. И мы получаем разведданные от американцев на уровне, который был все это время", — рассказал Зеленский.

По его словам, США дают и всегда предоставляли Украине значительный объем информации, хотя не всегда речь идет обо всем спектре данных, на которые рассчитывали Вооруженные силы Украины. В то же время президент подчеркнул, что не считает это основанием для обвинений.

Кроме того, глава государства уточнил, что Украина получает от партнеров предупреждения обо всех ударах — баллистическими или крылатыми ракетами, а также дронами.

Важность разведданных

В конце января СМИ сообщали, что Европа заменит разведку США для Украины. Отмечается, что союзники Украины начали активно заменять американские ресурсы собственными. Сейчас большую часть разведывательной информации Киеву предоставляет Франция.

В то же время Кирилл Буданов отметил, есть критическая зависимость страны от разведданных США, в частности, от космической съемки, радиолокационной и оптической. Однако критической остается система раннего предупреждения о баллистической угрозе, тогда как в большинстве других сфер разведки Украина полагается в основном на собственные ресурсы.

Владимир Зеленский США разведка военная помощь война в Украине данные
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
