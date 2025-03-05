Зеленський, Стармер та Макрон зустрінуться з Трампом, — ЗМІ

Володимир Зеленський, Кір Стармер та Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Вже наступного тижня лідери Франції та Британії готові вирушити з Володимиром Зеленським до Вашингтона. Там планують представити Дональду Трампу план врегулювання війни в Україні.

Про це пише Daily Mail у середу, 5 березня.

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Як зазначає видання, минулий візит Володимира Зеленського до Білого дому став "сумним". Тоді між лідерами України та США виник конфлікт. Вже наступного тижня прем'єр Британії Кір Стармер та Президент Франції Емманюель Макрон можуть вирушити до Штатів разом із Володимиром Зеленським для представлення Трампу плану врегулювання ситуації в Україні.

"Наразі ж лідери працюють над мирною угодою, яка може початися з "перемир'я в небі... і негайного перемир'я на морі", якщо Росія захоче наслідувати її приклад", — йдеться у матеріалі.

Деякі союзники президента США вимагали, аби Президент України публічно просив вибачення у лідера США. Зеленського звинуватили у "неповазі" через те, що він не одягнув костюм та в недостатній вдячності. Президент України заявив, що "настав час все виправити".

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп повідомив про те, що Володимир Зеленський надіслав йому листа. У ньому йшлося про готовність України вести переговори та підписати угоду про копалини.

Також Дональд Трамп заявив, що Росія готова до миру і президент США отримав конкретні сигнали про це. Трамп наголосив, що "настав час закінчити безумство".