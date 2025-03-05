Зеленский, Стармер и Макрон встретятся с Трампом, — СМИ

Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Уже на следующей неделе лидеры Франции и Великобритании готовы отправиться с Владимиром Зеленским в Вашингтон. Там планируют представить Дональду Трампу план урегулирования войны в Украине.

Об этом пишет Daily Mail в среду, 5 марта.

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План прекращения войны в Украине

Как отмечает издание, прошлый визит Владимира Зеленского в Белый дом стал "печальным". Тогда между лидерами Украины и США возник конфликт. Уже на следующей неделе премьер Британии Кир Стармер и Президент Франции Эмманюэль Макрон могут отправиться в Штаты вместе с Владимиром Зеленским для представления Трампу плана урегулирования ситуации в Украине.

"Сейчас же лидеры работают над мирным соглашением, которое может начаться с "перемирия в небе... и немедленного перемирия на море", если Россия захочет последовать ее примеру", — говорится в материале.

Некоторые союзники президента США требовали, чтобы Президент Украины публично извинился перед лидером США. Зеленского обвинили в "неуважении" из-за того, что он не надел костюм, и в недостаточной благодарности. Президент Украины заявил, что "пришло время все исправить".

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Владимир Зеленский отправил ему письмо. В нем говорилось о готовности Украины вести переговоры и подписать соглашение об ископаемых.

Также Дональд Трамп заявил, что Россия готова к миру и президент США получил конкретные сигналы об этом. Трамп подчеркнул, что "пришло время закончить безумие".