Завершення війни в Україні — Зеленський відповів, коли це може статися

Зеленський спрогнозував, чи може війна закінчитися у 2025 році
Президент Володимир Зеленський зазначив, що поточна ситуація на фронті відкриває можливість для активних дій. За його словами, це може призвести до завершення війни в Україні в 2025 році.
Про це український лідер сказав на саміті "Україна — Південно-Східна Європа", передає Reuters у середу, 9 жовтня.
Війна в Україні
Зеленський підкреслив, що в жовтні, листопаді та грудні Україна має можливість зробити кроки до миру та забезпечити стійку стабільність.
"Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір — вибір рішучих дій щодо припинення війни не пізніше 2025 року", — сказав український лідер.
Нагадаємо, Зеленський наголосив, що вступ до НАТО є одним із ключових пунктів Плану перемоги. Він зазначив, що партнери не повинні ставитися до цього питання з недовірою.
Раніше Зеленський поділився інформацією про перший пункт Плану перемоги. Він підкреслив, що в країні розроблено план дій, який має на меті подолати розрив між поточною ситуацією та успішним проведенням Саміту миру.
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