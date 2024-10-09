Завершение войны в Украине — Зеленский ответил, когда это может произойти

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Владимир Зеленский отметил, что текущая ситуация на фронте открывает возможность для активных действий. По его словам, это может привести к завершению войны в Украине в 2025 году.

Об этом украинский лидер сказал на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа", передает Reuters в среду, 9 октября.

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Зеленский подчеркнул, что в октябре, ноябре и декабре у Украины есть возможность сделать шаги к миру и обеспечить устойчивую стабильность.

"Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года", — сказал украинский лидер.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что вступление в НАТО является одним из ключевых пунктов Плана победы. Он отметил, что партнеры не должны относиться к этому вопросу с недоверием.

Ранее Зеленский поделился информацией о первом пункте Плана победы. Он подчеркнул, что в стране разработан план действий, направленный на преодоление разрыва между текущей ситуацией и успешным проведением Саммита мира.