Завершение войны в Украине — Зеленский ответил, когда это может произойти

Зеленский спрогнозировал, может ли война закончиться в 2025 году
Президент Владимир Зеленский отметил, что текущая ситуация на фронте открывает возможность для активных действий. По его словам, это может привести к завершению войны в Украине в 2025 году.
Об этом украинский лидер сказал на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа", передает Reuters в среду, 9 октября.
Война в Украине
Зеленский подчеркнул, что в октябре, ноябре и декабре у Украины есть возможность сделать шаги к миру и обеспечить устойчивую стабильность.
"Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года", — сказал украинский лидер.
Напомним, Зеленский подчеркнул, что вступление в НАТО является одним из ключевых пунктов Плана победы. Он отметил, что партнеры не должны относиться к этому вопросу с недоверием.
Ранее Зеленский поделился информацией о первом пункте Плана победы. Он подчеркнул, что в стране разработан план действий, направленный на преодоление разрыва между текущей ситуацией и успешным проведением Саммита мира.
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