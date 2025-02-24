Зеленський сподівається на кінець війни цього року

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Український лідер Володимир Зеленський сподівається на закінчення війни вже цього року. Водночас він попередив, що Росія може знову напасти через десять років.

Про це Володимир Зеленський сказав на саміті "Підтримуй Україну" у понеділок, 24 лютого.

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"Ми сподіваємось, що ми зможемо закінчити цю війну цього року, а не через три роки. Це дуже складна ситуація, це дуже складно усім нашим країнам проходити всю цю війну", — зазначив Зеленський.

За його словами, Росія може повернутися через десять років, якщо країна не буде готова. Він наголосив, що окупантів потрібно повернути на їхню територію. Зеленський наголосив на необхідності вступу України до ЄС та НАТО.

"Вони не повернуться, якщо в нас буде міцна армія, альянс та єдність", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський висловив вдячність усім партнерам за підтримку України та підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не забезпечить мир просто так.

Також глава держави оприлюднив відео до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ, у якому висловив подяку кожному, хто захищає Україну або надає підтримку.