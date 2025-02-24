Зеленский надеется на конец войны в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украинский лидер Владимир Зеленский надеется на окончание войны уже в этом году. В то же время он предупредил, что Россия может снова напасть через десять лет.

Об этом Владимир Зеленский сказал на саммите "Поддерживай Украину" в понедельник, 24 февраля.

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Война в Украине

"Мы надеемся, что мы сможем закончить эту войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация, это очень сложно всем нашим странам проходить всю эту войну", — отметил Зеленский.

По его словам, Россия может вернуться через десять лет, если страна не будет готова. Он подчеркнул, что оккупантов нужно вернуть на их территорию. Зеленский отметил необходимость вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Они не вернутся, если у нас будет крепкая армия, альянс и единство", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский выразил благодарность всем партнерам за поддержку Украины и подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не обеспечит мир просто так.

Также глава государства обнародовал видео к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ, в котором выразил благодарность каждому, кто защищает Украину или оказывает поддержку.