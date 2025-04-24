Війна в Україні — якого миру з Росією хоче Київ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче з Росією миру через силу. Він вважає, що це було б корисним для Москви.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю The Ben Shapiro Show.

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"Ми вважаємо США сильним стратегічним партнером із впливом, і ми дійсно хотіли б досягти миру через силу. Це було б корисно для Росії, щоб сила була спрямована проти Росії, оскільки вони є агресором", — сказав Зеленський.

Він також додав, що поважає прагнення американського президента Дональда Трампа завершити війну та що він шукає шляхи миру. Однак не варто говорити, що це почала Україна.

"Я дуже поважаю той факт, що Трамп шукає мир, але у США не повинні говорити, що Україна почала цю війну. Я вважаю, що нашим людям боляче це чути. Ось чому ми так відреагували", — відзначив український лідер.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав суму військової допомоги від США.

Також президент наголосив, що росіяни прагнуть знищення США. Ця ідеологія тягнеться ще з Радянського Союзу.