Война в Украине — какого мира с Россией хочет Киев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет с Россией мира через силу. Он считает, что это было бы полезным для Москвы.

Об этом украинский лидер сказал в интервью The Ben Shapiro Show.

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"Мы считаем США сильным стратегическим партнером с влиянием, и мы действительно хотели бы достичь мира через силу. Это было бы полезно для России, чтобы сила была направлена против России, поскольку они являются агрессором", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что уважает стремление американского президента Дональда Трампа завершить войну и что он ищет пути мира. Однако не стоит говорить, что это начала Украина.

"Я очень уважаю тот факт, что Трамп ищет мир, но в США не должны говорить, что Украина начала эту войну. Я считаю, что нашим людям больно это слышать. Вот почему мы так отреагировали", — отметил украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский назвал сумму военной помощи от США.

Также президент подчеркнул, что россияне стремятся к уничтожению США. Эта идеология тянется еще с Советского Союза.