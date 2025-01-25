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Зеленський сказав, як Трамп може тиснути на Росію

25 січня 2025 21:32
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — як Трамп буде тиснути на Росію
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп не може швидко закінчити війни, але здатен прискорити процес санкціями і економічним тиском. Американський лідер має вплив на Росію. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, уривок з якого був опублікований в Telegram глави держави. 

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"Швидкого закінчення війни не буде, але Трамп здатен прискорити процес санкціями, економічним тиском та впливом США", — сказав Зеленський. 

Також український лідер поділився новими подробицями особистої зустрічі з Трампом. За його словами, вони обговорювали НАТО, значення Будапештського меморандуму, Нормандський формат та інше. 

На думку президента, у відносинах із Росією, яка постійно бреше, необхідно створювати виняткові умови, щоб виключити повернення війни у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський висловився про різкі заяви Трампа щодо РФ. За його словами, президент США не робить попереджень, а одразу кидає чіткі меседжі. 

Крім того, він висловився щодо формату переговорів з РФ. Зеленський сподівається, що участь у діалозі візьмуть США, Україна, Європа та Росія.

Володимир Зеленський санкції Дональд Трамп війна в Україні Росія

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