Війна в Україні — як Трамп буде тиснути на Росію

Зеленський сказав, як Трамп може тиснути на Росію
Президент США Дональд Трамп не може швидко закінчити війни, але здатен прискорити процес санкціями і економічним тиском. Американський лідер має вплив на Росію.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, уривок з якого був опублікований в Telegram глави держави.
Як Трамп може тиснути на Росію
"Швидкого закінчення війни не буде, але Трамп здатен прискорити процес санкціями, економічним тиском та впливом США", — сказав Зеленський.
Також український лідер поділився новими подробицями особистої зустрічі з Трампом. За його словами, вони обговорювали НАТО, значення Будапештського меморандуму, Нормандський формат та інше.
На думку президента, у відносинах із Росією, яка постійно бреше, необхідно створювати виняткові умови, щоб виключити повернення війни у майбутньому.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський висловився про різкі заяви Трампа щодо РФ. За його словами, президент США не робить попереджень, а одразу кидає чіткі меседжі.
Крім того, він висловився щодо формату переговорів з РФ. Зеленський сподівається, що участь у діалозі візьмуть США, Україна, Європа та Росія.
Читайте Новини.LIVE!