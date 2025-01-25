Війна в Україні — як Трамп буде тиснути на Росію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент США Дональд Трамп не може швидко закінчити війни, але здатен прискорити процес санкціями і економічним тиском. Американський лідер має вплив на Росію.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, уривок з якого був опублікований в Telegram глави держави.

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"Швидкого закінчення війни не буде, але Трамп здатен прискорити процес санкціями, економічним тиском та впливом США", — сказав Зеленський.

Також український лідер поділився новими подробицями особистої зустрічі з Трампом. За його словами, вони обговорювали НАТО, значення Будапештського меморандуму, Нормандський формат та інше.

На думку президента, у відносинах із Росією, яка постійно бреше, необхідно створювати виняткові умови, щоб виключити повернення війни у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський висловився про різкі заяви Трампа щодо РФ. За його словами, президент США не робить попереджень, а одразу кидає чіткі меседжі.

Крім того, він висловився щодо формату переговорів з РФ. Зеленський сподівається, що участь у діалозі візьмуть США, Україна, Європа та Росія.